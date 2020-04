Foi uma prenda de aniversário diferente aquela que a marchadora portuguesa Inês Henriques ofereceu a si própria para assinalar o 40º aniversário: correu esta quarta-feira uma ultramaratona desde Vale do Medo, em Rio Maior até ao santuário de Fátima.



«Queria fazer algo diferente no meu aniversário, que é no dia 1 de maio, e então resolvi ir a Fátima a correr, como não podia ir na sexta-feira, pela limitação de circulação entre concelhos e para não incorrer em crime de desobediência, fui hoje», revelou Inês Henriques à agência Lusa.



Foi a própria campeã mundial dos 50 quilómetros marcha em 2017 que revelou a aventura nas redes sociais, com uma fotografia no santuário de Fátima, deserto, e a legenda: «Quando começas a duvidar das tuas próprias capacidades! Desafia-te e demonstra a ti mesmo que és capaz. Muito feliz e realizada por alcançar o meu objetivo de hoje! 16 anos depois, já não me lembrava das muitas subidas».



O presente de aniversário da atleta prolongou-se por 52,88 quilómetros e durante 4:22.56 horas, segundo a própria, que cumpriu um trajeto com partida em Vale do Medo, Rio Maior, e passagens por Alcanede, Monsanto, Serra de Santo António e Minde até chegar ao santuário de Fátima, atravessando os concelhos de Santarém e Alcanena, em menos sete minutos do tempo que tinha definido à partida como objetivo.



«Quando cheguei tive quase a mesma sensação de terminar uma competição de 50 quilómetros, emoção, alegria e também umas lágrimas», admitiu a atleta de Rio Maior, que durante o percurso contou com a companhia da irmã, em jeito de carro de apoio.

Inês Henriques, que na próxima 6ª feira completa 40 anos de idade, já esteve presente em três edições dos Jogos Olímpicos, tendo conseguido como melhor resultado o 12.º lugar no Rio de Janeiro em 2016, depois de ter sido 15.ª em Londres 2012 e 25.ª em Atenas 2004, sempre na especialidade de 20 quilómetros marcha.