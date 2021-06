Miguel Monteiro sagrou-se esta terça-feira campeão europeu do lançamento do peso na classe F40, para atletas de baixa estatura, durante o campeonato europeu para atletas com deficiência, que está a decorrer na cidade de Bydgoszcz, na Polónia.

O atleta natural de Mangualde registou um lançamento de 10,92 metros e tornou-se no recordista da competição.

Miguel Monteiro é, também, o detentor do recorde do mundo da categoria, de 11,01 metros, marca que alcançou em fevereiro deste ano.