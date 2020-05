O antigo velocista norte-americano Bobby Joe Morrow, campeão olímpico nos 100, 200 e 4x100 metros nos Jogos Melbourne 1956, morreu no sábado aos 84 anos, de causas naturais, na sua residência em San Benito, no Texas, anunciou a família.

A morte de Bobby Joe Morrow motivou reações de diversas figuras e organizações, entre as quais da World Athletics, que recordou os 11 ouros mundiais e três olímpicos conquistados pelo atleta e o compara a nomes como Jesse Owens, Carl Lewis e Usain Bolt.

Nascido em Harlingen, em 1935, Bobby Joe Morrow tornou-se nos Jogos Olímpicos Melbroune no segundo atleta a conquistar ouro nos 100, 200 e 4x100 metros, depois do compatriota Jesse Owens, que nos Jogos Berlim 1936 também se sagrou campeão olímpico do salto em comprimento.