Janis Jusis, lançador de dardos letão, morreu aos 80 anos, vítima de um cancro.



Jusis fez toda a carreira pela União Soviética, já que a Letónia tinha sido anexada pelos soviéticos, e atingiu o auge com a seguinte sequência olímpica: bronze em Tóquio 64, ouro em México 68 e finalmente prata em Munique 72.



Junis foi recordista do mundo por duas vezes e sagrou-se campeão da Europa em quatro ocasiões, num tempo em que ainda não havia Campeonatos do Mundo. Em 1987, a Associação Internacional de Federações de Atletismo, considerou-o o melhor lançador de dardo de todos os tempos.