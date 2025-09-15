Isaac Nader qualificou-se para a final da prova dos 1.500 metros dos Mundiais de atletismo, que decorrem em Tóquio, capital do Japão.

O atleta do Benfica, medalha de bronze nos Europeus deste ano em pista curta de Apeldoorn, foi quarto na segunda série das meias-finais, com o tempo de 3.36,86 minutos. Curiosamente, José Carlos Pinto foi 63 centésimos mais rápido [3.36,23 minutos] na sua série, mas ficou-se pelo nono lugar e falha a corrida decisiva, agendada para a próxima quarta-feira [14h20 em Lisboa].

Também nesta segunda-feira, Fatoumata Diallo ficou a dois centésimos de segundo do seu recorde nacional nos 400 metros barreiras [54,52 segundos], mas assegurou um lugar nas semifinais, também agendadas para quarta-feira, com o terceiro lugar na sua série das eliminatórias, atrás da norte-americana Anna Cockrell [53,63 segundos] e da jamaicana Andrenette Knight [53,74 segundos].

De fora da final ficou Gerson Baldé, no salto em comprimento, ao terminar a qualificação no 15.º lugar, com os 7,93 metros do seu terceiro ensaio, cinco centímetros abaixo do último repescado, o chinês Mingkun Zhang [7,98 metros], mas muito distante do seu recorde pessoal alcançado já este ano [8,20 metros].