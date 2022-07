A vitória de Pedro Pichardo no triplo salto foi determinante para colocar Portugal no top-25 do quadro de medalhas dos Mundiais de atletismo de Eugene. Portugal ficou no 22.º lugar do quadro de medalhas e em 26.º no quadro de pontos, com 16, em melhoria face aos registos dos anos mais próximos.

Claramente em alta face aos Mundiais de Doha, em 2019, os lusos pontuaram nos oito primeiros também com Patrícia Mamona (oitava no triplo), Liliana Cá (quinta no disco) e Auriol Dongmo (sexta no peso).

Com 16 pontos, a delegação portuguesa supera os 13 do Qatar e fica em linha com os 17 de Londres, em 2017, o melhor registo dos últimos 10 anos. Os 34 pontos de Atenas, em 1997, que valeram o 14.º lugar, continua a ser o melhor registo das últimas décadas.

Recorde-se que pela primeira vez Portugal se apresentou sem um atleta que fosse para as maratonas. Nas 17 edições anteriores, sempre houve maratonistas, destacando-se os ouros de Rosa Mota e de Manuela Machado.