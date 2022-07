Está aí a 18ª edição dos Mundiais de atletismo, que se disputam entre esta sexta-feira e 24 de julho. A competição decorre pela primeira vez nos Estados Unidos - em Eugene, Oregon. Com oito horas de diferença para Portugal continental, será preciso entrar pela noite dentro para acompanhar os principais momentos da competição. Portugal está representado por 23 atletas, uma delegação maior do que na última edição, mas pela primeira vez sem qualquer representante na maratona.

As expectativas portuguesas estão focadas sobretudo em Pedro Pichardo, campeão olímpico no triplo salto, na lançadora do peso Auriel Dongmo e também em Patrícia Mamona, medalha de prata no triplo salto em Tóquio. Ou ainda em João Vieira, que foi vice-campeão do mundo há três anos, em Doha, nos 50km marcha, agora extintos e substituídos pela prova de 35km. O veterano marchador vai para a 12ª participação em Mundiais, recorde para um atleta português.

A participação de Portugal em Eugene começa precisamente pela marcha, a partir das 21h10 desta sexta-feira, com três atletas em competição nos 20km femininos.

O calendário dos portugueses em competição (hora de Portugal continental):

Sexta-feira, 15 julho

21h10 - 20 quilómetros marcha (F), Ana Cabecinha, Carolina Costa e Inês Henriques

Sábado, 16 julho

01h05 – Qualificação Lançamento do peso (F), Auriol Dongmo e Jessica Inchude

02h10 - Eliminatórias 1.500 metros (F), Marta Pen

02h55 – Qualificação Lançamento do peso (M), Tsanko Arnaudov

18h30 - Qualificação Triplo salto (F), Patrícia Mamona

Domingo, 17 julho

01h10 - Eliminatórias 100 metros (F), Lorene Bazolo

02h25 - Final Lançamento do peso (F), Auriol Dongmo* e Jessica Inchude*

02h30 – Eliminatórias 1.500 metros (M), Isaac Nader

03h05 – Meias-finais 1.500 metros (F), Marta Pen*

20h00 - Eliminatórias 400 metros (F), Cátia Azevedo

Segunda-feira, 18 julho

01h33 – Meias-finais 100 metros (F), Lorene Bazolo*

02h27 - Final Lançamento do peso (M), Tsanko Arnaudov*

03h00 – Meias-finais 1.500 metros (M), Isaac Nader*

03h50 - Final 100 metros (F), Lorene Bazolo*

Terça-feira, 19 julho

01h10 - Qualificação Lançamento do disco (F), Liliana Cá e Irina Rodrigues

02h00 - Eliminatória 200 metros (F), Lorene Bazolo

02h20 – Final Triplo salto (F), Patrícia Mamona*

02h35 - Qualificação Lançamento do disco (F), Liliana Cá e Irina Rodrigues

03h50 - Final 1.500 metros (F), Marta Pen*

Quarta-feira, 20 julho

01h15 - Eliminatórias 400 metros barreiras (F), Vera Barbosa

02h05 – Meias-finais 200 metros (F), Lorene Bazolo*

03h30 - Final 1.500 metros (M), Isaac Nader*

Quinta-feira, 21 julho

00h25 - Eliminatórias 5.000 metros (F), Mariana Machado

02h15 – Meias-finais 400 metros barreiras (F), Vera Barbosa*

02h30 - Final Lançamento do disco (F), Liliana Cá* e Irina Rodrigues*

02h45 – Meias-finais 400 metros (F), Cátia Azevedo*

Sexta-feira, 22 julho

01h05 e 02h35 - Qualificação Lançamento do dardo (M), Leandro Ramos

02h30 - Qualificação Triplo salto (M), Pedro Pichardo e Tiago Pereira

02h05 - Final 200 metros (F), Lorene Bazolo*

14h15 - Final 35 quilómetros marcha (F), Inês Henriques, Sandra Silva e Vitória Oliveira

Sábado, 23 julho

03h15 - Final 400 metros (F), Cátia Azevedo*

03h50 - Final 400 metros barreiras (F), Vera Barbosa (a)

20h00 - Qualificação Salto em comprimento (F), Evelise Veiga

Domingo, 24 julho

02h00 - Final Triplo salto (M), Pedro Pichardo* e Tiago Pereira*

02h25 – Final 5.000 metros (F), Mariana Machado*

02h35 - Lançamento do dardo (M), Leandro Ramos*

14h15 - Final 35 quilómetros marcha (M), João Vieira e Rui Coelho

01h50 (de segunda-feira, 25 julho) – Final Salto em comprimento (F), Evelise Veiga*

* Em caso de qualificação