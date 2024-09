Vice-campeão olímpicos do triplo salto em Paris 2024, Pedro Pichardo voltou a deixar críticas ao Benfica e ao governo pela falta de apoio que tem recebido.

À margem de um evento de homenagem promovido pela Câmara Municipal de Palmela, o atleta luso insistiu novamente na ideia de que o futuro da sua carreira depende das garantias que lhe forem oferecidas.

«Estou à espera de reuniões com o senhor primeiro-ministro [Luís Montenegro], e com o presidente do Benfica, Rui Costa, para tentarmos procurar uma solução; para, juntos, continuarmos a dar alegrias ao país», afirmou, citado pela Lusa.

«Já estou um bocadinho cansado de ter de tirar do meu próprio bolso (…) para pagar muitas coisas, que eu acho que deveriam ser as entidades que estão à minha volta a pagar», prosseguiu.

Pichardo especificou depois algumas das questões que têm de ser resolvidas: «Eu tenho um fisioterapeuta que não trabalha só comigo, trabalha com a FPA [Federação Portuguesa de Atletismo]. Ele acompanha-me, ajuda-me quando consegue (…), mas só está comigo quando são competições da seleção. E eu não participo só em competições da seleção. Eu também fui à Liga Diamante agora em setembro. E fui sozinho.»

«A última vez que tive apoio do Benfica foi em 2019. Desde então não tenho tido apoio (…), mas, como digo, estou à espera de reunir com o presidente do Benfica. Acho que é a única pessoa que consegue resolver o problema. Tenho representado o país e o clube ao mais alto nível, da melhor maneira, e acho que mereço», atirou.