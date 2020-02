Portugal conquistou dez medalhas, esta quarta-feira, nos Mundiais de Atletismo de pista coberta para atletas com deficiência intelectual, que estão a ser disputados na cidade polaca de Torun.

Duas destas medalhas foram de ouro, conquistadas por Sandro Bessa, nos 400 metros (com recorde nacional, de 50,19 segundos) e Afonso Roll, nos 3 mil metros marcha (14.51,81 minutos).

As quatro pratas foram alcançadas por Ana Filipe no salto em comprimento, com 5,43 metros, e nos 60 metros barreiras, com 10,24 segundos, por Lenine Cunha, também no comprimento, com 6,03 metros, e Joana Silva nos 3.000 metros marcha com 18.16,91 minutos.

As medalhas de bronze foram conquistadas por Cláudia Santos (fez 8,50 segundos nos 60 metros), Domingos Magalhães (9,22 nos 60 metros barreiras), Carlos Freitas (cumpriu os 400 metros em 52,28) e a estafeta masculina dos 4x200m (composta por Carlos Freitas, Lenine Cunha, Carlos Lima e Sandro Baessa, com 1.37,88 minutos).