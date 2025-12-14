Portugal sagrou-se, este domingo, vice-campeão da Europa de estafetas mistas de corta-mato, em Lagoa, numa prova em que a Itália revalidou o título, que conquistou pela terceira vez.

Isaac Nader, campeão mundial dos 1.500 metros, destacou-se no último percurso, levando Portugal do quinto ao segundo lugar, com um tempo total luso de 17.16 minutos, a quatro segundos do conjunto italiano (17.12), que triunfou com Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese.

A estafeta portuguesa começou com Patrícia Silva, bronze nos 800m em pista curta em Apeldoorn2025, que terminou o seu troço no nono lugar. Passou o testemunho a Rodrigo Lima, que era 12.º no final do seu exercício. Seguiu-se Salomé Afonso, vice-campeã europeia de pista coberta dos 1.500 metros e bronze nos 3.000, que conseguiu ultrapassar sete rivais e entregou o testemunho a Isaac Nader no quinto lugar, deixando para este uma grande reta final, em que ultrapassou os adversários belga, francês e britânico, para chegar ao segundo lugar.

A um segundo de Portugal ficou o Reino Unido, terceiro com 17.17 minutos. A França ficou em quarto (17.18) e a Bélgica em quinto (17.21).

Esta foi a primeira medalha lusa nas estafetas mistas de corta-mato, prova disputada apenas desde 2017.

São agora 60 as medalhas portuguesas em 31 edições dos Europeus de crosse.