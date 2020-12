Carla Salomé Rocha, atleta do Sporting, perdeu o título nacional dos 10 mil metros por utilização de calçado irregular.

O comunicado da Federação Portuguesa de Atletismo explica que, no final da corrida, disputada na Pista Municipal da Maia, constatou-se a infração, «prontamente esclarecida pela atleta e pelo seu treinador, Rui Ferreira».

«Inadvertidamente, utilizou um modelo de sapatos de corrida que não está homologado para provas de pista, o que implica a desclassificação e não homologação do resultado da atleta Salomé Rocha», acrescenta.

Face a esta desclassificação de Salomé Rocha, o título ficou para Sara Moreira, também do Sporting. Carla Martinho, do Recreativo de Águeda, fica com a segunda posição, e Sara Duarte, do São João da Serra, no último lugar do pódio.