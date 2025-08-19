A saltadora ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk foi suspensa por quatro anos por dopagem, anunciou nesta terça-feira a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

«A AIU suspende Maryna Bekh-Romanchuk (Ucrânia) por quatro anos, com início em 13 de maio de 2025, devido à presença/utilização de substância ilícita (testosterona)», refere o organismo antidopagem, na rede X.

A testosterona é considerada um esteróide anabolizante. A atleta de 29 anos já estava suspensa preventivamente desde maio passado.

Bekh-Romanchuk conquistou as medalhas de prata nos Mundiais de Budapeste no triplo salto, em 2023, e nos Mundiais de Doha no salto em comprimento, em 2019.

Desde os Jogos Olímpicos de 2024 que não compete, tendo terminado 11.ª na final do triplo salto, em Paris. 

