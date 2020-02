O Sporting revalidou, este domingo, o título nacional feminino de atletismo em pista coberta – o Benfica fez o mesmo do lado masculino – e criticou a ausência dos encarnados da prova feminina, pelo diretor técnico, Carlos Silva.

«Como amante da modalidade, a ausência do Benfica cabe aos seus responsáveis. Colocando-me como participante, não é explicável. É uma estratégia que o Benfica usa para querer denegrir a vitória dos outros: como normalmente sabem que perdem, saem de campo e isso não é desporto», afirmou o dirigente dos leões, à agência Lusa.

O Sporting foi campeão do setor feminino com 100 pontos, contra 82 do Sp. Braga e 66 da Juventude Vidigaliense. O Benfica voltou a estar ausente 11 anos depois, por ter alinhado com menos de sete atletas no apuramento.

Em masculinos, o Benfica superou pelo terceiro ano seguido o Sporting, no Altice Fórum, em Braga, com 101 pontos. Foi o oitavo título encarnado nas últimas nove edições.

Os homens leoninos ficaram no segundo lugar, com 90 pontos e o Sp. Braga fechou o pódio, com 54 pontos.

Classificação final:

- I Divisão (Masculinos):

1. Benfica, 101 pontos.

2. Sporting, 90.

3. Sporting de Braga, 54.

- I Divisão (Femininos):

1. Sporting, 100 pontos.

2. Sporting de Braga, 82.

3. Juventude Vidigalense, 66.

- Masculinos:

Lançamento do peso: Tsanko Arnaudov (Benfica), 20,59 metros.

60 metros barreiras: João Vítor Oliveira (Benfica), 7,87 segundos.

800 metros: Isaac Nader (Benfica), 1.52,80 minutos.

3.000 metros: Samuel Barata (Benfica), 8.09,68 minutos.

Triplo salto: Pedro Pablo Pichardo (Benfica), 17 metros.

4x400 metros: Benfica, 3.15,09 minutos.

- Femininos:

Triplo salto: Patrícia Mamona (Sporting), 13,86 metros.

60 metros barreiras: Olímpia Barbosa (Sporting), 8,44 segundos.

Salto com vara: Marta Onofre (Sporting), 4,20 metros.

800 metros: Claudia Bobocea (Sporting), 2.06,51 minutos.

Lançamento do peso: Auriol Dongmo (Sporting), 18,08 metros.

3.000 metros: Mariana Machado (Sporting de Braga), 9.19,05 minutos.

4x400 metros: Sporting, 3.37,70 minutos.

- II Divisão (Masculinos):

1. Casa do Benfica de Faro, 74 pontos.

2. ADRAP, 63.

3. Almeirim, 61,5.

- II Divisão (Femininos):

1. Eirense, 73,5 pontos.

2. Maia, 72.

3. Senhora do Desterro, 71,5.