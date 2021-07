O norte-americano Sam Kendricks, campeão mundial de salto com vara em 2017 e 2019, foi forçado a desistir dos Jogos Olímpicos, após ter testado positivo à covid-19, anunciou o comité olímpico dos Estados Unidos.

Sam Kendricks, de 28 anos, era apontado como um dos favoritos à conquista da medalha de ouro no concurso de salto com vara, juntamente com o sueco Armand Duplantis, recordista mundial da disciplina.

O teste positivo de Kendricks obrigou ainda 54 elementos da comitiva australiana a ficarem em isolamento, sendo que desses apenas três permanecem ainda isolados, como medida de prevenção, devido a «um contacto breve com Kendricks».

«Os três deram negativo nos testes PCR realizados esta tarde, enquanto os seus companheiros permaneciam nos quartos, em linha com os protocolos do AOC», prossegue a nota, indicando que esses três elementos, todos vacinados, permanecem em isolamento e serão testados diariamente.

Esta notícia surge no dia em que o Comité Olímpico Internacional (COI) defendeu que as medidas anti-covid implementadas nos Jogos Olímpicos são eficazes.

«Pelo que sei, não há um único caso» conhecido de transmissão do novo coronavírus de desportistas ou pessoal olímpico aos habitantes de Tóquio, vincou o porta-voz do COI, Mark Adams.

«A comunidade olímpica é a mais testada do mundo e as restrições na Aldeia Olímpica são drásticas. Dos 310.000 testes de despistagem realizados, a taxa de positividade é de 0,02%», enalteceu o responsável.