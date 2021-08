Eliud Kipchoge confirmou o favoritismo para a prova da maratona masculina.

Cinco anos depois do ouro no Rio2016, o atleta queniano, recordista do mundo na prova dos 42 quilómetros, voltou a bater toda a concorrência e cruzou a meta com quase um minuto e meio de vantagem sobre os mais diretos perseguidores e a maior vantagem desde 1972.

Kipchoge isolou-se aos 32 quilómetros e disparou do pequeno grupo onde seguia. Completou a maratona em 2:08.32 horas à frente do holandês Abdi Nageye (2:09.58) e do belga Bashir Abdi (2:10.00).

O queniano Eliud Kipchoge ganhou hoje de forma 'autoritária' a maratona olímpica de Tóquio2020, disputada em Sapporo, defendendo com sucesso o título que conquistou no Rio2016.

Kipchoge, de 36 anos, é o terceiro campeão da história a segurar a coroa olímpica, depois do etíope Abebe Bikila (1960 e 1964) e do alemão oriental Waldemar Cierpinski (1976 e 1980).