Terão desaparecido 11 milhões de euros de uma conta de Usain Bolt.

A denúncia é feita pela lenda do atletismo mundial, que já colocou os advogados em ação: o dedo está apontado a um fundo de investimento ao qual Bolt tinha aderido, e que já está envolvido num escândalo de alegada fraude, na Jamaica.

«Fomos informados pelo nosso cliente, de forma assustadora, de que a conta dele ficou com um saldo de 12 mil dólares (cerca de 11 mil euros). Se isso estiver correto, e esperamos que não esteja, então estamos perante um grave ato de fraude, ou então de furto, ou uma combinação de ambos», explicou Linton Gordon, um dos advogados de Bolt.

Em carta enviada à Stocks and Securities Ltd (SSL), a tal empresa do fundo de investimento, os advogados de Bolt dão dez dias para que o dinheiro seja reposto.

De referir que, perante as suspeitas de fraude que surgiram nos últimos dias, com várias denúncias, a Comissão de Serviços Financeiros da Jamaica assumiu interinamente a gestão da SSL.