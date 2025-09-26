A atleta etíope Shewarge Alene, de 30 anos, morreu de forma súbita após ter desmaiado durante um treino no seu país natal. A corredora foi imediatamente transportada para um hospital próximo da capital, Adis Abeba, mas não resistiu.

Há apenas quatro meses, Alene havia conquistado a vitória na Maratona de Estocolmo. Em comunicado, a organização do evento lamentou profundamente o falecimento.

«É com enorme tristeza que recebemos a notícia da morte de Shewarge Alene, vencedora da Maratona de Estocolmo. Durante um treino, a atleta sentiu-se mal e, apesar de ter sido encaminhada para o hospital, infelizmente não sobreviveu. Enviamos os nossos sentimentos à família e aos amigos neste momento doloroso», pode ler-se na nota.

Ao longo da carreira, Shewarge Alene disputou 27 maratonas como profissional, tendo vencido 12 delas. Em 2021, foi segunda classificada na Maratona do Porto.

