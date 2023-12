A Maratona de Málaga, corrida este domingo, ficou marcada por um gesto nobre de Ricardo Rosado, que foi o melhor atleta espanhol na prova.

Prestes a cortar a meta, chegando na sexta posição, Rosado apercebeu-se de que o atleta à sua frente estava em grandes dificuldades.

Em vez de o ultrapassar, Rosado abrandou e ajudou o queniano Evans Kimtai Kiprono a cruzar a linha de meta.

Detalhe importante: só havia prémio monetário para os cinco primeiros classificados – e o espanhol abdicou disso. Pode não ter vencido a prova, mas foi o campeão do dia, em Málaga.

A organização, de resto, decidiu premiar o gesto de Ricardo Rosado, atribuindo-lhe o mesmo prémio do quinto classificado. Isso, além dos aplausos do público.

A prova foi dominada por atletas quenianos, com Charles Mneria a vencer com 2h08m54s e Pamela Rotich Jepkosgei a impor-se na prova feminina, com 2h33m52s.