«Isto é o que acontece quando os treinadores dão a tarde de folga».

Foi com esta frase que Patrícia Mamona partilhou nas redes sociais um vídeo de uma coreografia apresentada com outras duas atletas do Sporting: Auriol Dongmo e Evelise Veiga.

As três «leoas» aproveitaram assim uma pausa no exigente programa de treino para um momento mais divertido, embora a dança não deixe de ser exercício.

