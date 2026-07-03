A World Athletics confirmou, esta sexta-feira, que os atletas russos e bielorrussos vão continuar afastados das provas internacionais de atletismo. A suspensão, recorde-se, está em vigor desde 2022, depois da invasão militar à Ucrânia.

«Apresentámos várias opções ao Conselho. No entanto, a decisão inicial sobre as sanções destinadas a proteger a integridade e a equidade das nossas competições mantém-se em vigor, uma vez que não se materializou qualquer avanço concreto no sentido de negociações de paz», justificou o presidente da World Athletics, Sebastian Coe.

Em comunicado, a federação internacional de atletismo recordou que a exclusão dos atletas russos e bielorrussos, bem como representantes e restantes elementos do staff técnico, já foi sujeita a revisão em 2023, em 2025 e em março de 2026, sem que o organismo tivesse alterado a decisão.

De relembrar que a World Athletics mantém uma postura que, desde maio, é contrária à do Comité Olímpico Internacional, que nessa altura deixou de recomendar qualquer restrição contra os desportistas bielorrussos. Contudo, mantiveram as que visam os atletas russos.