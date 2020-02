Pedro Sousa perdeu a final do ATP 250 de Buenos Aires.

O tenista português, o terceiro a marcar presença num encontro decisivo do circuito profissional depois de Frederico Gil e João Sousa, foi derrotado por Casper Ruud, número 45 do ATP World Tour.

Sempre mais consistente e agressivo, o norueguês de 21 anos cavou uma vantagem de 3-0, com uma quebra de serviço no segundo jogo. O primeiro parcial, que terminou com um expressivo 6-1, ainda esteve interrompido para assistência a um espectador que se sentiu mal, numa altura em que Ruud vencia por 5-1 e por 40-0 no sétimo jogo.

O segundo set começou como o norueguês novamente por cima. Quebrou o serviço ao português e capitalizou a vantagem de seguida.

Limitado fisicamente (jogou com uma proteção no gémeo esquerdo), Pedro Sousa apresentou níveis mais sólidos nos seus jogos de serviço daí para a frente, mas Casper Ruud nunca baixou a guarda e manteve até final o break de vantagem, fechando o encontro em 6-1 e 6-4 ao cabo de uma hora e 11 minutos de encontro.

Este foi o primeiro título ATP da carreira de Casper Ruud.