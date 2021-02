O tenista português Frederico Silva garantiu, esta quarta-feira, a qualificação para os quartos de final do Nur-Sultan ATP Challenger 125, no Cazaquistão, ao vencer o russo Pavel Kotov, na segunda ronda do torneio.

Frederico, de 25 anos, 184.º no ranking ATP, bateu Kotov (273.º) em três sets, com os parciais de 6-1, 3-6 e 6-4, em duas horas e sete minutos.

Nos «quartos», Frederico Silva defronta o norte-americano Mackenzie McDonald (139.º), que venceu o uzbeque Denis Istomin (195.º), pelos parciais de 6-2 e 6-3.