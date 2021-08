O tenista Gastão Elias conseguiu outra vitória nesta quarta-feira, desta vez contra o italiano Francesco Forti, e assegurou a passagem aos quartos de final do «challenger» de Verona, de categoria 80 do ATP Challenger Tour.

O português, 241.º do «ranking» do ATP, venceu a partida em dois «sets», por 6-2 e 6-4, passando o adversário, 346.º classificado. Depois de impor dois ‘breaks’ sem resposta no primeiro parcial, Gastão Elias voltou a quebrar em duas ocasiões Forti, e só por uma vez viu o seu saque ser quebrado.

Depois desta vitória, o tenista português vai enfrentar o sérvio Nino Serdarusic, 304.º do ATP, nos quartos de final.