A jogar em casa na ATP Cup, o tenista australiano Alex de Minaur protagonizou uma das jogadas da última noite ante o alemão Alexander Zverev, na última noite.

Após uma esquerda de Zverev que obrigou De Minaur a devolver a bola com uma esquerda em esforço ao fundo do court, o número 18 do ranking ATP fez uma simulação de corpo em centésimas de segundo, iludindo Zverev para conseguir a resposta final que valeu o ponto.

Minaur venceu Zverev por 2-1 em sets, com os parciais de 6-4, 6-7 (3-7) e 2-6.