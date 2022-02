No primeiro jogo oficial de 2022, Novak Djokovic derrotou Lorenzo Musetti em dois sets e apurou-se para os oitavos de final do ATP 250 do Dubai.



O número um mundial, que não jogou na Austrália por não estar vacinado contra a covid-19, bateu o jovem italiano por duplo 6-3 ao cabo de uma hora. Na próxima ronda, o sérvio vai jogar contra o vencedor do embate entre Karen Khachanov e Alex de Minaur.



Djokovic devia ter iniciado a temporada na Austrália, em janeiro, mas a sua entrada no país foi travada pelas autoridades, acabando por ser deportado depois de várias dias de batalha jurídica e mediática.

Face à ausência competitiva, o tenista de 34 anos perderá a liderança do ranking mundial caso o russo Daniil Medvedev ganhe o torneio de Acapulco, que decorre também nesta altura.