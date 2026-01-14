Auckland: Nuno Borges eliminado nos singulares, Cabral segue em pares
Borges perdeu com Elito Spizzirri, 89.º classificado no ranking mundial
Borges perdeu com Elito Spizzirri, 89.º classificado no ranking mundial
Sortes distintas para os tenistas portugueses presentes no ATP250 de Auckland, na Nova Zelândia. Nuno Borges, 46.º do ranking mundial em singulares, perdeu com o norte-americano Elito Spizzirri, em dois sets. Já Francisco Cabral venceu juntamente com o austríaco Lucas Miedler no circuito de pares.
Num torneio em que atingiu as meias-finais em 2025, o maiato, 46.º do ranking mundial, entrou mal no encontro e chegar a estar a perder por 2-5 com Spizzirri, 89.º do mundo e vindo da qualificação.
Mas Borges, oitavo cabeça de série na Nova Zelândia, recuperou e, apesar da partida ter sido suspensa durante quase uma hora devido à chuva, levou o primeiro parcial até ao 'tie-break', onde o norte-americano foi mais forte, vencendo por 6-7 (6-8).
O segundo 'set' começou mais equilibrado e Spizzirri foi o único a conseguir quebrar um jogo de serviço do adversário, vantagem que conseguiu manter para fechar o encontro em 4-6, ao fim de quase uma hora e 39 minutos.
Com a eliminação de Borges, o único português ainda em prova em Auckland é Francisco Cabral, que também hoje se qualificou para os quartos de final da variante de pares masculinos, com o parceiro, o austríaco Lucas Miedler.
Os segundos cabeças de série do torneio venceram os brasileiros Fernando Romboli e Marcelo Melo, em dois parciais, por 6-4 e 7-6 (7-5 no 'tie break), numa partida que durou uma hora e 23 minutos.
Nos quartos de final, Cabral e Miedler vão defrontar a dupla formada pelo espanhol Inigo Cervantes e pelo argentino Luciano Darderi, que também hoje bateu os argentinos Tomás Martín Etcheverry e Camilo Ugo Carabelli, por duplo 6-4.
O torneio de Auckland serve de preparação para o Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, os quatro grandes torneios do ténis mundial. Tanto a dupla composta por Francisco Cabral e Lucas Miedler como Nuno Borges têm presença garantida no quadro principal.