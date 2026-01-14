Sortes distintas para os tenistas portugueses presentes no ATP250 de Auckland, na Nova Zelândia. Nuno Borges, 46.º do ranking mundial em singulares, perdeu com o norte-americano Elito Spizzirri, em dois sets. Já Francisco Cabral venceu juntamente com o austríaco Lucas Miedler no circuito de pares.

Num torneio em que atingiu as meias-finais em 2025, o maiato, 46.º do ranking mundial, entrou mal no encontro e chegar a estar a perder por 2-5 com Spizzirri, 89.º do mundo e vindo da qualificação.

Mas Borges, oitavo cabeça de série na Nova Zelândia, recuperou e, apesar da partida ter sido suspensa durante quase uma hora devido à chuva, levou o primeiro parcial até ao 'tie-break', onde o norte-americano foi mais forte, vencendo por 6-7 (6-8).

O segundo 'set' começou mais equilibrado e Spizzirri foi o único a conseguir quebrar um jogo de serviço do adversário, vantagem que conseguiu manter para fechar o encontro em 4-6, ao fim de quase uma hora e 39 minutos.

Com a eliminação de Borges, o único português ainda em prova em Auckland é Francisco Cabral, que também hoje se qualificou para os quartos de final da variante de pares masculinos, com o parceiro, o austríaco Lucas Miedler.

Os segundos cabeças de série do torneio venceram os brasileiros Fernando Romboli e Marcelo Melo, em dois parciais, por 6-4 e 7-6 (7-5 no 'tie break), numa partida que durou uma hora e 23 minutos.

Nos quartos de final, Cabral e Miedler vão defrontar a dupla formada pelo espanhol Inigo Cervantes e pelo argentino Luciano Darderi, que também hoje bateu os argentinos Tomás Martín Etcheverry e Camilo Ugo Carabelli, por duplo 6-4.

O torneio de Auckland serve de preparação para o Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, os quatro grandes torneios do ténis mundial. Tanto a dupla composta por Francisco Cabral e Lucas Miedler como Nuno Borges têm presença garantida no quadro principal.