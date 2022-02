O tenista português João Sousa apurou-se, esta quinta-feira, para as meias-finais do torneio de Pune, na Índia, ao bater o alemão Daniel Altmaier, em apenas dois «sets».

O atleta luso, 137.º do ranking mundial, derrotou o quinto cabeça de série do torneio e 85.º da hierarquia, por 6-2 e 6-3, após uma hora e 14 minutos de jogo.

João Sousa não sofreu nenhuma quebra de serviço e venceu mesmo o jogo de serviço do alemão em duas ocasiões.

Nas meias-finais, o tenista português vai defrontar o vencedor do duelo entre o sueco Elias Ymer, n.º 163 do mundo, e o italiano Stefano Travaglia, 93.º do ranking.

O tenista de Guimarães, de 32 anos, procura a 11.ª presença em finais. A última foi em 2018, no Estoril Open, naquela que é a mais recente das suas três vitórias.