O tenista português João Sousa está na final do torneio de Pune.

O vimaranense venceu o sueco Elias Ymer este sábado e vai ter pela frente o finlandês Emil Ruusuvuori no jogo decisivo.

João Sousa, 137.º do ranking mundial bateu o 163.º da hierarquia, por 5-7, 7-6 (7-4) e 7-5, após três horas e 15 minutos.

Numa partida equilibrada, João Sousa até perdeu o primeiro set, mas conseguiu a reviravolta e agarrar o triunfo ao quebrar o serviço do sueco do set decisivo, fazendo o 6-5, antes de fechar o jogo com o seu serviço.

O adversário da final é o 87.º do mundo, que na outra meia-final derrotou o polaco Kamil Majchrzak, 95.º do ranking.

«Os dois últimos anos foram muito difíceis para mim, com muita coisa a passar-me na cabeça. Isto significa muito», assumiu João Sousa após a partida.

Esta é a 11.ª vez que João Sousa chega a uma final. A última foi em 2018, no Estoril Open.