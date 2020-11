O tenista português João Sousa desceu quatro posições no ranking mundial masculino de ténis (ATP) e é agora 88.º da hierarquia, de acordo com a atualização feita esta segunda-feira.

O português de 31 anos ocupa agora, a nível pessoal, a posição mais baixa da tabela dos últimos sete anos. Desde 16 de setembro de 2013 que o vimaranense não estava num lugar tão baixo: nessa data, foi 89.º, no mês que antecedeu a conquista do Open da Malásia, em outubro, que o tornou o primeiro luso no top-50.

A liderança continua a ser do sérvio Novak Djokovic. O top-10 regista apenas uma mudança, com a subida do russo Daniil Medvedev a quinto, por troca com o grego Stefanos Tsitsipas.

João Sousa não competiu na última semana, mantendo como último registo a desistência no torneio de Antuérpia, devido a uma tendinite no braço direito.

O número dois português, Pedro Sousa, também caiu no ranking, mas uma posição, para o 111.º lugar. João Domingues subiu quatro lugares, para o 170.º.