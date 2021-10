A Fórmula 1 divulgou, esta sexta-feira, o calendário para a temporada de 2022.



O campeonato do próximo ano tem 23 corridas e não vai passar por Portugal, visto que o Autódromo Internacional do Algarve não consta na lista. Lembre-se que o circuito de Portimão acolheu grandes prémios em 2020 e 2021.



Nota para os regressos dos Grande Prémios da Austrália, Canadá, Singapura e Japão, que não se realizaram em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19. Por outro lado, nota para o novo Grande Prémio de Miami na lista das 23 corridas do próximo ano.



Segundo informou a Fórmula 1, a competição vai ter início dia 20 de março e terminará a 20 de novembro.