Depois da Fórmula 1, também o Mundial de MotoGP pode estar de regresso a Portugal. A DORNA, promotora do campeonato, anunciou esta sexta-feira que este foi reduzido a 15 corridas e anunciou a entrada de uma nova corrida na Europa.

Nesse sentido, o Autódromo Internacional de Portimão surge como hipótese para acolher a última prova.

Isso mesmo confirmou à Lusa o presidente da Federação Internacional de Motociclismo, José Viegas. «O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) é circuito de reserva do Mundial de MotoGP nos anos de 2020 e 2021 e tem um pré-acordo para entrar no calendário em 2022», lembrou.

A confirmar-se, Portugal recebe o Mundial de MotoGP no fim de semana de 22 de novembro. Uma partida que pode ser especial para Miguel Oliveira, piloto luso da KTM.