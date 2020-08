Confirmada a realização do Moto GP em Portimão, o CEO do Autódromo internacional do Algarve falou do «sonho tornado realidade» que é trazer uma prova dessa importância para Portugal.

«É um sonho tornado realidade ter o MotoGP nesta pista, especialmente com o Miguel Oliveira tão competitivo», disse Paulo Pinheiro, em declarações ao site oficial do MotoGP.

«Tínhamos acordo assinado para sermos provas de substituição [desde 2017], mas há umas semanas fomos contactados e a partir daí foi extremamente fácil chegar a acordo. Vai ser incrível para toda a gente», continuou.

Sobre a presença de público nas bancadas, Paulo Pinheiro passa a bola às autoridades de saúde, ainda que revelando que está previsto um plano que concebe 30 mil pessoas no Autódromo.

«Decidiremos as próximas fases em conjunto com a Dorna [empresa promotora do campeonato] e com as autoridades de saúde», frisou.

Para já a prova não está presente no calendário da próxima época, mas a evolução da pandemia pode trazer alterações em relação a esse aspeto.

O CEO do AIA revelou ainda a sua intenção para o desenlace da prova disputada em solo português: «Ter o Miguel Oliveira em MotoGP e a lutar pelo pódio será a cereja no topo do bolo», atirou.