Dois portugueses sagraram-se vencedores das 24 horas de Le Mans, neste domingo.

António Félix da Costa conquistou a segunda categoria (LMP2), com a equipa Jota, que formou com o mexicano Roberto González e com o britânico William Stevens.

Na quarta categoria (LMGTE AM) também houve triunfo português, por Henrique Chaves, da TF Sport, equipa que formou com o americano Ben Keating e o dinamarquês Marco Sorensen.