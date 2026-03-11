A Bloomberg informou esta quarta-feira que a BYD, empresa automóvel de origem chinesa, demonstrou interesse em entrar no mundo do automobilismo e logo em grande: através da Fórmula 1.

Este interesse da fabricante chinesa coincide com um momento de mudanças nos motores de automobilismo, que ponderam adotar sistemas mais híbridos, algo que beneficiaria a BYD, que é especialista nesse tipo de sistemas.

De acordo com fontes citadas pela Bloomberg, uma das dificuldades que estão a encontrar é o elevado custo de construção de uma equipa para estas competições, um investimento que poderia atingir os 430 milhões de euros.

O interesse na Fórmula 1 aumentou no mundo chinês nos últimos anos, com o regresso do Grande Prémio de Xangai em 2024 e a introdução do primeiro piloto chinês na história da Fórmula 1, Zhou Guanyu, em 2022.

Se esta admissão se confirmar, é mais um passo no crescimento da influência chinesa no mundo do automobilismo de alto nível. A BYD tornar-se-ia na primeira equipa de fabricantes chineses na Fórmula 1, que é um mundo liderado por europeus e norte-americanos.