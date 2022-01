O ministro dos Negócios Estrangeiros francês revelou que foi ponderada a hipótese de cancelar o rali Dakar-2022 na Arábia Saudita depois da explosão que atingiu um veículo, possivelmente relacionada com um «ataque terrorista».

«Achámos que talvez valesse a pena desistir do evento desportivo (...), mas os organizadores decidiram continuar», declarou Jean-Yves Le Drian à BFMTV e na rádio RMC.

«Nestes casos, é preciso ter muito cuidado, pelo menos colocar em prática dispositivos de proteção suficientes e reforçados. Acho que eles [organizadores] fizeram isso, mas em qualquer caso a questão permanece sem resposta», disse.

O chefe da diplomacia francesa alertou que «pode ter havido um ataque terrorista contra o Dakar», pedindo às autoridades sauditas que «sejam o mais transparentes possível».

A explosão que atingiu o carro a 30 de dezembro em Jeddah, a segunda maior cidade da Arábia Saudita, feriu gravemente o motorista, o francês Philippe Boutron, com as autoridades sauditas a descartarem no sábado um ato criminoso para explicar o que classificaram de «acidente».