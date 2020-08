António Félix da Costa sagrou-se este domingo campeão do mundo de Fórmula E, quando faltam duas corridas do campeonato por disputar.

O pilto luso da DS Techeetah, que tinha partido do segundo lugar da grelha, confirmou o título esta tarde ao terminar no segundo lugar do E-Prix de Berlim, atrás do colega de equipa Jean-Eric Vergne.

De resto, Félix da Costa sucede a Jean-Eric Vergne como campeão do mundo de Fórmula E. É o quinto piloto a conquistar o título mundial nesta competição, de carros elétricos, que teve início em 2014.

Além disso, a DS Techeetah festeja ainda o campeonato de equipas.

«Estou sem palavras. Só me vieram à ideia os momentos difíceis por que passei. Estive perto de desistir, mas continuei devido às pessoas que estavam comigo», disse Félix da Costa após a corrida, citado pela Lusa.

