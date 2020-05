Fernando Alonso admitiu, esta segunda-feira, a hipótese de voltar à Fórmula 1, categoria do automobilismo que abandonou em 2018.



Durante uma sessão organiza pela Escola Universitária Real Madrid-Universidade Europeia, o piloto espanhol de 38 anos garantiu que o próximo desafio da sua carreira será «na categoria máxima do desporto automóvel, seja na F1, na resistência ou na IndyCar [competição de monolugares nos Estados Unidos]».



Alonso acreditar ter «um bom nível física e motivação» e assegurou que ainda tem «alguns anos pela frente». Por isso, quer concentrar-se na «categoria máxima do automobilismo», numa altura em que o seu nome está a ser associado à Renault para substituir Ricciardo (de saída para a McLaren) em 2021.

Por isso, quer concentrar-se «na categoria máxima do automobilismo», numa altura em que o seu nome é apontado à Renault para substituir o australiano Daniel Ricciardo (de saída para a McLaren) em 2021.

Fernando Alonso foi duas vezes campeão mundial de Fórmula 1, em 2005 e 2006, tendo abandonado a categoria em 2018, quando corria pela McLaren, para se dedicar ao Mundial de Resistência, que conquistou pela Toyota em 2019. Este ano, estreou-se no Rali Dakar de todo-o-terreno, terminando na 13.ª posição.