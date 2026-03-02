O presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Mohammed Bin Sulayem, garantiu que «a segurança e o bem-estar» são a prioridade, em relação às corridas do Mundial de Fórmula 1 previstas para a região do Médio Oriente.

O calendário tem previsto o Grande Prémio do Bahrain, entre 10 e 12 de abril, e o da Arábia Saudita, entre 17 e 19 do mesmo mês, provas do circuito mundial que arranca no próximo fim de semana, na Austrália.

«Estamos em contacto próximo com os nossos parceiros, promotores do campeonato, equipa e colaboradores no terreno, na medida em que monitorizamos os desenvolvimentos de forma cautelosa e com responsabilidade», disse o presidente da FIA.

A posição da FIA surge na sequência do ataque militar lançado no sábado por Israel e Estados Unidos contra o Irão, para «eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano», a que Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Em comunicado, a FIA menciona ainda os campeonatos mundiais de endurance, cuja temporada deveria começar no final de março, no Qatar.

«A segurança e o bem-estar vão guiar as nossas decisões, ao avaliarmos as competições previstas para o Mundial de resistência da FIA e para o Mundial de Fórmula 1. A nossa organização é construída com base na união e num propósito comum. Essa união importa agora mais do que nunca», referiu o responsável da FIA.

Ben Sulayem, nascido no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, uma das zonas já afetadas com ataques, lamentou ainda a perda de vidas e disse estar com as famílias e comunidades afetadas pelo conflito.