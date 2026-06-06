Frédéric Vasseur, chefe de equipa da Ferrari, está sob observação hospitalar, depois de ter realizado exames médicos num hospital no Mónaco. Devido a isso, o francês deve falhar a qualificação deste sábado para o Grande Prémio monegasco de Fórmula 1.

A equipa italiana recorreu à rede social X para relatar o ocorrido com Vasseur, num texto no qual desejou as rápidas melhoras ao chefe de equipa francês.

«Fred Vasseur não estará presente no circuito hoje. Após a realização de exames médicos, Fred ficará em observação num estabelecimento de saúde local. Não será prestada qualquer outra informação médica», escreveu a Ferrari.

«Desejamos ao Fred uma rápida recuperação e esperamos voltar a vê-lo nas pistas em breve», concluiu a escuderia italiana.

A Ferrari encontra-se no segundo lugar da classificação do Mundial de construtores (147 pontos), apenas atrás da Mercedes (219 pontos). Charles Leclerc e Lewis Hamilton, pilotos da equipa italiana, ainda não venceram qualquer corrida das cinco disputadas na presente temporada da Fórmula 1.

O Grande Prémio do Mónaco realiza-se no próximo domingo, a partir das 14h00.