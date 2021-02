O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting afirmou esta quinta-feira que o campeonato do mundo de Fórmula 1 passar por Portugal está dependente «de público ou de um apoio do Governo».

Citado pela Lusa, Ni Amorim revelou que o prazo para a tomada de uma decisão foi prolongado para meados de fevereiro, quando incialmente estava previsto para final de janeiro.

«Era até final do mês [de janeiro] que tinha de se tomar uma decisão, que foi prorrogada para meados de fevereiro. A questão continua a prender-se com haver ou não público, o que nesta altura é difícil prever», disse.

«Há muitos países que querem a Fórmula 1. Temos de lutar e fazer o nosso papel e as autoridades devem colaborar connosco para nos abrir uma janela de esperança. E ver se é possível organizar a prova sem público, mas com apoio do Estado», prosseguiu.

Refira-se que o calendário da F1 de 2021 está fechado, com exceção de uma data, a do terceiro Grande Prémio, agendado para 2 de maio. Portugal tem sido apontado como um dos grandes favoritos a acolher essa prova.