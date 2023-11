A Fórmula 1 anunciou que o Grande Prémio do Brasil vai continuar no calendário da modalidade e a realizar-se em São Paulo até 2030, depois de o contrato ter sido prolongado por mais cinco anos.

O circuito de Interlagos, oficialmente conhecido como Autódromo José Carlos Pace, faz parte do calendário da Fórmula 1 há mais de 50 anos, tendo sido palco de alguns momentos marcantes, como a emocionante vitória de Ayrton Senna em casa, em 1991, a conquista do título por parte de Kimi Raikkonen, em 2007, e a emocionante batalha de Lewis Hamilton com Max Verstappen em 2021.

Este prolongamento de contrato segue-se a um recente investimento por parte da cidade de São Paulo, que pretende melhorar o circuito de Interlagos, transformando-o num local com condições para acolher outros espetáculos, incluindo concertos de música.

«Estou muito satisfeito por anunciar que vamos ficar em Interlagos até 2030 e mal posso esperar por muitos mais anos da maravilhosa atmosfera criada pelos adeptos brasileiros», disse Stefano Domenicali, Presidente e Diretor Executivo da Fórmula 1.

«O Brasil tem uma herança muito rica em termos de corridas e este circuito icónico é um dos favoritos dos pilotos e dos adeptos de todo o mundo. Encarna tudo o que é fantástico nas corridas e estamos ansiosos por ver como se desenvolve ao longo dos próximos anos para criar uma experiência ainda melhor», acrescentou.

O Grande Prémio do Brasil da próxima temporada vai decorrer entre os dias 1 e 3 de novembro.