O campeão do mundo e atual líder da classificação do mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, questionou nesta sexta-feira a nomeação de Vitaly Petrov como comissário convidado do GP Portugal, que se corre neste fim de semana no Algarve.

O piloto britânico mostrou-se surpreendido pela presença de Petrov, depois de este ter proferido recentemente declarações polémicas, envolvendo até o nome de Hamilton, por este ter vestido uma camisola de apoio a uma vítima de violência racial nos EUA.

«Acho que Hamilton foi longe de mais ao vestir uma t-shirt sobre esse assunto [ataque a Breona Taylor]. E se um piloto se assumir como gay? Será que irão apresentar-se com uma t-shirt com a bandeira do arco-íris e encorajar todos a tornarem-se gay?», questionou o antigo piloto russo.

Após estas declarações, e na antecâmara do arranque dos treinos livres em Portimão, Hamilton questionou a nomeação de Petrov.

«Realmente, não percebo o objetivo de o ter aqui. Para mim, é uma surpresa ver nomearem alguém que apresenta esses pensamentos e que os reproduz, sobre temas que estamos a tentar combater», declarou Hamilton.

Recorde-se que o GP Portugal arranca esta sexta-feira no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, 24 anos depois da última passagem da modalidade por território nacional, com as duas primeiras sessões de treinos livres.

A primeira saída dos 20 carros para a pista estava marcada para as 11h, havendo uma segunda sessão às 15h, em duas sessões que servirão de primeira adaptação a um traçado desconhecido da maioria dos pilotos.