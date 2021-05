Em mais uma batalha intensa com Max Verstappen, Lewis Hamilton venceu esta tarde o Grande Prémio de Espanha, o quarto da temporada de 2020 do Mundial de Fórmula 1 – e o quarto com público, já que estiveram cerca de mil pessoas nas bancadas de Barcelona.

O piloto da Mercedes partiu da pole position, mas perdeu a primeira posição logo na primeira curva da corrida, ultrapassado por Verstappen (que acabou com o ponto extra da volta mais rápida). Só que a construtora alemã foi mais astuta na estratégia.

A Red Bull até mandou Verstappen às boxes em primeiro e o piloto holandês ganhou vantagem ao britânico aí, mas depois Hamilton parou uma segunda vez, montou um conjunto de pneus médios menos usados e foi recuperando terreno a Verstappen, ultrapassando o jovem de 23 anos a seis voltas da bandeira de xadrez.

Logo atrás, Valtteri Bottas, também da Mercedes, segurou a terceira posição, apesar da ameaça de Charles Leclerc: o piloto da Ferrari chegou a estar no último lugar do pódio, aguentou bem o stint com os pneus médios e conseguiu acabar em quarto, igualando o melhor resultado da época, anteriormente conseguido em Imola.

Sergio Pérez, da Red Bull, fecha os cinco primeiros lugares, ele que ultrapassou Daniel Ricciardo, da McLaren, também nas últimas voltas da prova.

Na classificação de pilotos, Hamilton lidera, com 94 pontos, mais 14 do que Versappen e 47 do que Bottas. No Mundial de Construtores, lidera a Mercedes, com 141 pontos, mais 29 do que a Red Bull e 76 do que a McLaren.