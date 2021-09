Que corrida!

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, venceu esta tarde Grande Prémio da Rússia, a centésima vitória da carreira, numa corrida quase sempre liderada por Lando Norris e que terminou de forma caótica por causa da chuva.

No arranque, Carlos Sainz 'roubou' a liderança a Norris, que por sua vez travou Hamilton na travagem para a curva dois. O britânico caiu para o sexto lugar, mas começou a recuperar assim que a 'dança' das paragem nas boxes começaram. Lá atrás, diga-se, Max Verstappen ia galgando lugares com o seu Red Bull, ele que começou na última posição devido a uma penalização.

Depois da paragem, Hamilton ganhou mais ritmo e foi encurtando a distância para Norris, que entretanto havia passado Sainz e liderava confortavelmente a corrida.

Os dois aproximaram-se, mas o heptacampeão do Mundo estava com dificuldades para entrar na zona de DRS do monologar de Lando e ultrapassá-lo. Até que começou a chover.

Aí, Hamilton decidiu voltar às boxes para mudar para pneus de chuva mais cedo do que Lando e ganhou-lhe a posição, enquanto o piloto da McLaren dançava com o carro devido ao piso molhado – acabou por ficar no sétimo lugar.

Nesse caos, também Verstappen aproveitou para subir à segunda posição, com uma recuperação incrível de 18 lugares, enquanto Carlos Sainz terminou na terceira posição.

Assim, Hamilton recupera a liderança do Mundial de pilotos, com mais dois pontos do que Verstappen. No campeonato de construtores, a Mercedes tem mais 33 pontos do que a Red Bull.