Lewis Hamilton conduziu pela primeira vez, na manhã desta quarta-feira e com nevoeiro à mistura, um Ferrari, na pista de Fiorano, que fica ao lado da fábrica da equipa italiana.

Depois das primeiras fotos divulgadas com Hamilton vestido com as cores da Ferrari, a equipa partilhou, desta vez, o novo capacete do piloto britânico, pouco tempo antes de entrar na pista.

A striking yellow to complete the 2025 look 💛 pic.twitter.com/K9rmYWf9t1 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025

A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari surpreendeu o mundo da Fórmula 1 (F1), naquela que é uma das transferências mais emblemáticas na história do automobilismo. A mudança do britânico, após 12 anos ao serviço da Mercedes, uniu o piloto e a equipa mais bem-sucedidos da história da F1.

Sir Lewis Hamilton completou 40 anos no início do mês de janeiro. Tem um recorde de 105 vitórias, 200 pódios e sete campeonatos do mundo. Já a Ferrari é a equipa que tem mais títulos de pilotos (15) e de construtores (16). No entanto, a «Scuderia» não ganha nada desde 2008.