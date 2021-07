Lewis Hamilton renovou contrato com a Mercedes até 2023.

O piloto britânico ficará assim na equipa sediada em Brackley até aos 38 anos.

Recorde-se que, na época passada, as negociações com vista à celebração de um novo vínculo do heptacampeão mundial com a Mercedes prolongaram-se fevereiro último, um mês antes do arranque da atual temporada.

Agora, Hamilton e a Mercedes fortalecem um laço iniciado em 2013 e que já valeu a conquista de seis mundiais de pilotos.

Este ano, o heptacampeão mundial e detentor da maioria dos recordes mais relevantes da história da Fórmula 1 está em segundo no Mundial, atrás de Max Verstappen, da Red Bull.