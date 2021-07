Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha-Bretanha, em Silverstone. Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em segundo, ao passo que Valtteri Bottas, da Mercedes, foi terceiro.

Max Verstappen, líder do Mundial de Fórmula 1, abandonou a corrida depois de um choque aparatoso com Hamilton na primeira volta.

Verstappen havia saído da pole position, conseguiu aguentar a posição nas primeiras curvas, mas perante o ataque de Hamilton, os dois acabaram por tocar e o jovem piloto da Red Bull saiu disparado contra as barreiras de segurança, acabando a corrida logo aí.

Quem ganhou com essa luta foi Charles Leclerc, piloto da Ferrari que subiu ao terceiro lugar logo no arranque, passando Bottas, e depois assumiu mesmo a liderança da corrida aquando desse incidente.

A direção de corrida mostrou bandeira vermelha, os carros voltaram às boxes e preparam-se para um novo recomeço, com Hamilton a ser penalizado em dez segundos pelo incidente com Verstappen.

No recomeço, Leclerc conseguiu manter a posição e, apesar de alguns problemas no carro, liderou confortavelmente a corrida até praticamente ao final.

Nas últimas voltas, Hamilton, já com a penalização cumprida, forçou o ritmo e conseguiu mesmo ultrapassar o Ferrari do jovem monegasco e agarrar a vitória em casa, pela oitava vez na carreira, num circuito de Silverstone lotado.

Max Verstappen continua a liderar o Mundial de Fórmula 1, mas agora apenas com oito pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton.

