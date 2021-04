A Fórmula 1 anunciou esta quarta-feira que a Turquia vai substituir o Canadá no calendário deste ano.

Segundo pode ler-se no site da F1, as restrições em solo canadiano devido à pandemia de covid-19, com a obrigatoriedade de cumprir uma quarentena de 14 dias à chegada ao país, impossibilitam a realização do Grande Prémio em Montreal.

Assim, o sétimo GP da temporada vai realizar-se no Istambul Park City, circuito onde Lewis Hamilton conquistou o sétimo título mundial da carreira no ano passado.

Refira-se, de resto, que apesar desta alteração de planos, a Fórmula 1 informou que assinou uma extensão de contrato de dois anos para realizar uma corrida no Canadá nos próximos dois anos.

O Mundial de Fórmula 1 prossegue este fim de semana, precisamente com o Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.