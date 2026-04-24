A capital da Turquia, Istambul, vai voltar a figurar no calendário da Fórmula 1 a partir de 2027. A confirmação foi dada pela presidência turca, esta sexta-feira, devendo o Istambul Park receber a competição durante um período de pelo menos cinco anos.

A última corrida de Fórmula 1 ali realizada aconteceu em 2021, na altura em substituição do Grande Prémio de Singapura, devido às restrições causadas pela pandemia de covid-19.

Antes, Istambul recebeu grandes prémios entre 2005 e 2011 e também em 2020, ano em que coroou Lewis Hamilton como heptacampeão da Fórmula 1.

A edição deste ano do campeonato volta às pistas no fim de semana de 1 a 3 de maio, em Miami, depois de uma pausa de mais de um mês devido ao cancelamento das corridas no Bahrein e na Arábia Saudita pelo conflito no Médio Oriente.

Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera a geral de pilotos, com 72 pontos. O pódio fica completo com o companheiro de equipa Geroge Russell (63 pontos) e Charles Leclerc, da Ferrari (49 pontos).