A Williams apresentou o novo monolugar para a temporada 2026 de Fórmula 1, cuja preparação obrigou à «dedicação de dezenas de milhares de horas por parte de cerca de 1.200 colaboradores», especificou a equipa em comunicado.

O novo FW48 mistura tons de azul vibrante com apontamentos mais escuros, acompanhados da habitual linha vermelha e branca que caracteriza a marca britânica. Nas laterais e nas asas dianteira e traseira predomina o branco.

VEJA AS FOTOS NA GALERIA ASSOCIADA

«Toda a equipa está determinada em conseguir alargar os limites do desempenho com o FW48 e encara os novos regulamentos da Fórmula 1 como uma oportunidade para dar um passo rumo ao regresso da Williams à frente do pelotão», refere a escuderia sediada em Grove, no condado de Oxfordshire.

De recordar que a Williams falhou os primeiros testes de pré-temporada, em Barcelona, devido a atrasos na programação do novo carro.

Alex Albon e Carlos Sainz vão pilotar o FW48 em 2026, com o objetivo de melhorar os registos obtidos na última temporada, a melhor da Williams dos últimos nove anos, na qual fechou o top-5 do Mundial de construtores.

O primeiro grande prémio da temporada de Fórmula 1 está agendado para o fim de semana de 6 a 8 de março, na Austrália.